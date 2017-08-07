Месси признан лучшим игроком в истории примеры по версии CIHEFE, Роналду – 17-й

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) провел анализ эффективности футболистов примеры за 86 сезонов.

При сборе данных учитывался ряд факторов, включая общее количество игровых минут за сезон, голов с игры и пенальти, автоголов и красных карточек.

Топ-10 исследования:

1. Лионель Месси («Барселона») – 545 баллов

2. Рауль, ( ) – 528

3. Сесар Родригес («Барселона») – 524

4. Тельмо Сарра («Атлетик») – 493

5. Кини, («Спортинг Хихон», ) – 488

6. Хуан Арсе («Севилья») – 481

7. Альфредо Ди Стефано («Валенсия», «Реал») – 481

8. Франсиско Хенто, («Расинг», «Реал») – 467

9. Сантильяна («Реал») – 464

10. Гильермо Горостиса («Атлетик», «Валенсия») – 454.

Нападающий «Реала» с результатом 415 баллов занял 17 место.