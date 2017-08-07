Месси признан лучшим игроком в истории примеры по версии CIHEFE, Роналду – 17-й
Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) провел анализ эффективности футболистов примеры за 86 сезонов.
При сборе данных учитывался ряд факторов, включая общее количество игровых минут за сезон, голов с игры и пенальти, автоголов и красных карточек.
Топ-10 исследования:
1. Лионель Месси («Барселона») – 545 баллов
2. Рауль, («Реал») – 528
3. Сесар Родригес («Барселона») – 524
4. Тельмо Сарра («Атлетик») – 493
5. Кини, («Спортинг Хихон», «Барселона») – 488
6. Хуан Арсе («Севилья») – 481
7. Альфредо Ди Стефано («Валенсия», «Реал») – 481
8. Франсиско Хенто, («Расинг», «Реал») – 467
9. Сантильяна («Реал») – 464
10. Гильермо Горостиса («Атлетик», «Валенсия») – 454.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду с результатом 415 баллов занял 17 место.
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