Болт проиграл последний забег, у Слуцкого ничья в первом матче в Англии, «Локомотив» – лидер и другие новости

1. Усэйн Болт проиграл последний личный забег в карьере – 100-метровку на ЧМ-2017. Золото у Джастина Гэтлина.

2. «Халл» Леонида Слуцкого сыграл вничью в первом матче сезона – на выезде против «Астон Виллы».

3. «Локомотив» обыграл хабаровский СКА, у команды 4 победы в 4 матчах. Тем временем стадион клуба переименован в «РЖД Арену».

4. Российская команда Virtus.pro вышла в верхнюю сетку плей-офф ЧМ по Dota 2.

5. Похоже, что у «Спартака» будет новый нападающий – бразилец Луан.

6. «Бавария» обыграла «Боруссию» Д и выиграла Суперкубок Германии в рекордный шестой раз.

7. Криштиану Роналду заявил, что хотел бы вернуться в Англию, потому что там нет проблем с налогами.

8. «Ахмат» впервые в сезоне потерял очки и пропустил – причем сразу 3 гола за 7 минут от «Уфы».

9. Хуан Мата объявил, что будет отдавать 1% от зарплаты на благотворительность

10. Corriere dello Sport пишет, что «Барселона» предложила «Ювентусу» за Дибалу 90 млн евро и Иньесту.

11. Правительство Санкт-Петербурга пообещало, что крыша во время матча «Зенит» – «Спартак» не протечет.

Цитата. Жулиано подтвердил, что готов покинуть Петербург: «Я могу уйти из «Зенита». Мне нужно играть. Уже есть варианты»