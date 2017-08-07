Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал продажу нападающего Неймара в «ПСЖ».

«Перед тем, как говорить о будущем, мы хотим закрыть главу, связанную с прошлым.

Неймар был частью нашего клуба, но сейчас он стал историей. Это его решение, несмотря на то, что мы приложили все усилия, чтобы удержать его.

Мы всегда действовали ответственно и, несмотря на то, что мы не разделяем его решение, мы его уважаем, но при этом это не значит, что мы не будем отстаивать собственные интересы.

Всему есть предел, и ни один игрок не может ставить себя выше «Барселоны». Неймар вел дела не лучшим образом. Это было неподобающе футболисту «Барселоны», – сказал Бартомеу.