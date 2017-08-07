Снейдер подписал контракт с «Ниццей» и получил 10-й номер

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер официально стал игроком «Ниццы».

33-летний хавбек прошел медосмотр и подписал контракт с французским клубом, за который он будет выступать под 10-м номером.

Ранее Снейдер покинул . Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.