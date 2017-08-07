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    Снейдер подписал контракт с «Ниццей» и получил 10-й номер

    Теги Ницца Уэсли Снейдер лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция трансферы видео

    Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер официально стал игроком «Ниццы».

    33-летний хавбек прошел медосмотр и подписал контракт с французским клубом, за который он будет выступать под 10-м номером.

    Ранее Снейдер покинул «Галатасарай». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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