Снейдер подписал контракт с «Ниццей» и получил 10-й номер
Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер официально стал игроком «Ниццы».
33-летний хавбек прошел медосмотр и подписал контракт с французским клубом, за который он будет выступать под 10-м номером.
Ранее Снейдер покинул «Галатасарай». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Bonjour @sneijder101010 🔴⚫ pic.twitter.com/kLNtMh3xgt— OGC Nice (@ogcnice) 7 августа 2017 г.
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