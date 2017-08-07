Абрамович развелся с Дарьей Жуковой

Владелец Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о том, что расстались.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в заявлении.

Экс-пара пояснила, что намерена совместно воспитывать общих детей сына Аарона семи лет и дочь Лею, которой четыре года, а также продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Абрамович приобрел «Челси» летом 2013 года. За это время клуб завоевал 14 трофеев.