Дацюк снимется в документальном фильме «Ложь Матильды»

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк примет участие в съемках документального фильма «Ложь Матильды» Об этом рассказал режиссер фильма Сергий Алиев.

Помимо Дацюка в фильме снимутся вор в законе Тайванчик (Алимжан Тохтауханов), путешественник Федор Конюхов, генеральный продюсер православного телеканала «Спас» Борис Корчевников, руководитель общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков, основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и космонавт Сергей Рыжиков.

Каждый из актеров должен будет ответить на два вопроса: «Как вы относились к Николаю II раньше, с детства ли вы его почитали и любили?» и «Если все-таки не с детства, то что повлияло на то, что вы поменяли свое отношение к царю?».

Алиев снимает «Ложь Матильды» в противовес фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда» о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

На основании трейлеров «Матильды» некоторые православные активисты заявили об оскорблении чувств верующих.

«Если «Матильду» покажут – погибнут все». Футбольные фанаты против кино