Гран-при Венгрии. Гонка. Онлайн
Гран-при Венгрии
Хунгароринг, Будапешт
30 июля 2017 года
Хунгароринг, Будапешт
30 июля 2017 года
В 15:00 по московскому времени стартует Гран-при Венгрии, одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.
Стартовый порядок
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Кими Райкконен («Феррари»)
3. Валттери Боттас («Мерседес»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
7. Фернандо Алонсо («Макларен»)
8. Стоффель Вандорн («Макларен»)
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
10. Джолион Палмер («Рено»)
11. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)*
13. Серхио Перес («Форс-Индия»)
14. Ромен Грожан («Хаас»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
16. Даниил Квят («Торо Россо»)**
17. Ланс Стролл («Уильямс»)
18. Паскаль Верляйн («Заубер»)
19. Пол ди Реста («Уильямс»)
20. Маркус Эрикссон («Заубер»)
* – Хюлькенберг потерял 5 позиций из-за замены коробки передач
** – Квят потерял 3 позиции из-за штрафа после блокировки Стролла
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