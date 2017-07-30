Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча 3-го тура премьер-лиги против (0:1).

– Замены, которые я произвел, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

Я могу простить что угодно и себе, и команде, мы единое целое... Но бывают моменты, когда тебя переигрывают так, как это сделал «Локомотив». У нас были голевые моменты, но у соперника было ощутимое преимущество. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде.

– Эмоция по Базелюку вызвана одним из имевшихся у него моментов?

– Трусостью.

– Поясните.

– Не намерен ничего объяснять. Достаточно того, что я на всю страну это произнес.

– То есть, вы ошиблись с заменами?

– Вы кайфуете от этого? Ошибся, конечно! Вам повторить?

– Могли ли вы сделать другие замены?

– Я мог не выпускать нападающих, оставить Мамтова и Маркелова, выпустить центрального хавбека, освежить фланг Гурамом Тетрашвили. Возможности были.

– Вы сожалеете о сделанных заменах?

– Вы хотите докопаться до сенсации?

– Хочу понять истину.

– Нет, вы ждете сенсации в виде моего острого ответа. Вы – мазохист! Не дождетесь, – сказал тренер в эфире телеканала «Наш Футбол».