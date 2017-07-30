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    Александр Григорян: «Базелюк не выдерживает никакой критики»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Анжи Александр Григорян Константин Базелюк

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча 3-го тура премьер-лиги против «Локомотива» (0:1).

    – Замены, которые я произвел, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

    Я могу простить что угодно и себе, и команде, мы единое целое... Но бывают моменты, когда тебя переигрывают так, как это сделал «Локомотив». У нас были голевые моменты, но у соперника было ощутимое преимущество. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде.

    – Эмоция по Базелюку вызвана одним из имевшихся у него моментов?

    – Трусостью.

    – Поясните.

    – Не намерен ничего объяснять. Достаточно того, что я на всю страну это произнес.

    – То есть, вы ошиблись с заменами?

    – Вы кайфуете от этого? Ошибся, конечно! Вам повторить?

    – Могли ли вы сделать другие замены?

    – Я мог не выпускать нападающих, оставить Мамтова и Маркелова, выпустить центрального хавбека, освежить фланг Гурамом Тетрашвили. Возможности были.

    – Вы сожалеете о сделанных заменах?

    – Вы хотите докопаться до сенсации?

    – Хочу понять истину.

    – Нет, вы ждете сенсации в виде моего острого ответа. Вы – мазохист! Не дождетесь, – сказал тренер в эфире телеканала «Наш Футбол».

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