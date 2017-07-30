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    Льюис Хэмилтон: «Было нелегко пропустить напарника, но я человек слова»

    Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Валттери Боттас

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Венгрии.

    «Было не слишком приятно лишиться радиосвязи, но в конце гонки мы все починили. Мы сделали все что могли. Я не знаю, почему «Феррари» ехали так медленно. Я подумал, они беспокоятся о том, что шины могут не выдержать дистанцию гонки и что они прибавят в скорости позже, но этого не случилось.

    Я был быстр, но застрял позади Валттери и не мог сказать команде, что у меня есть скорость и что я могу догнать соперников. Не знаю, сколько кругов я просидел за спиной напарника, но шины за это время довольно сильно пострадали. Как только меня пропустили вперед я сделал все что мог, но затем, обгоняя одного из круговых, был вынужден сместиться с траектории, из-за чего собрал на шины много мусора и после этого шины перестали работать оптимальным образом.

    С точки зрения ситуации в чемпионате было нелегко пропустить напарника, но я человек слова. Я сразу сказал, что если не смогу обогнать соперников, то верну ему позицию. Было непросто замедлиться так, чтобы Валттери сумел отыграть семь секунд и я нервничал, что могу уступить позицию Ферстаппену. К счастью, этого не случилось», – цитирует Хэмилтона Sky Sports.

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