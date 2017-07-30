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    Неймар получит от Катара 300 млн евро за роль посла ЧМ-2022 и может выкупить контракт у «Барселоны»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы бизнес Неймар ЧМ-2022 финансовый фэйр-плей

    Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время подпишет контракт с Qatar Sports Investment.

    Этот фонд контролируется правящей династией Катара и владеет инвестиционной группой, которой принадлежит «ПСЖ». 25-летний бразилец станет послом ЧМ-2022 в Катаре и получит за это 300 миллионов евро.

    Если «Барселона» и «ПСЖ» не договорятся о трансфере Неймара, то игрок сможет самостоятельно выкупить свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро.

    Еще 23 июля сообщалось о том, что парижане рассматривают возможность обойти финансовый фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Qatar Sports Investments.

    Почему Неймар все еще в «Барселоне»

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