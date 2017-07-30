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    Фабрицио Раванелли: «Сейчас бы забивал 60 голов за сезон и стоил бы 80 млн фунтов»

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    Бывший нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли заявил, что забивал бы в современном футболе по 60 мячей за сезон.

    «Раньше забивать было тяжело, сейчас просто. Время великих защитников закончилось, в футболе нет Несты, Мальдини и Стама. В каждом матче у игрока есть пять-шесть моментов. Раньше было один-два, в лучшем случае три шанса за игру.

    Не хочу показаться пафосным, но я забил 34 гола за «Ювентус» в сезоне-95/96 и 31 гол за «Мидлсбро» на следующий сезон. Сейчас бы забивал 60 голов за сезон и наверняка стоил бы 80 миллионов фунтов. В современном футболе лучше смотрелся бы не только я, но и Дзола, Кантона с Шерингемом», – сказал 48-летний Раванелли.

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