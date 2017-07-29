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    Чемпионат России. «Ахмат» против «Динамо», «Рубин» победил «Арсенал»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 3-м туре чемпионата России ЦСКА был сильнее хабаровского СКА (2:0), «Зенит» сыграет с «Тосно», а «Спартак» – с «Краснодаром».

    Чемпионат России

    3-й тур

    ЦСКА – СКА Хабаровск 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    29 июля, 15.00, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Головин, 2:0 – 37, пенальти Натхо.
    ЦСКААкинфеев, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Дзагоев (Витиньо, 67), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58).
    СКА ХабаровскКриворучко, Эдиев, Черевко, Наваловский (Габулов, 75), Гришко, Пуцко, Никифоров, Дедечко, Казанков, Друзин (Баляйкин, 38), Корян (Кобялко, 66).
    Предупреждения:
    Эдиев (36), Баляйкин (43).
    Урал – Уфа 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    29 июля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 17 Игбоун, 1:1 – 88 Балажиц.
    УралГодзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев, Димитров (Чантурия, 74), Фидлер (Ильин, 64), Кулаков, Бикфалви, Емельянов (Бавин, 80), Лунгу.
    УфаБеленов, Тумасян (Живоглядов, 23), Йокич, Аликин, Карп, Табидзе, Засеев, Стоцкий, Игбоун, Пауревич (Безденежных, 74), Фатаи (Сысуев, 78).
    Предупреждения:
    Тумасян (7), Ароян (47), Емельянов (79).
    Рубин – Арсенал Тула 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    29 июля, 17.30, «Казань-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 34 Шевченко, 1:1 – 60 Сонг, 2:1 – 74, пенальти Цакташ.
    РубинРыжиков, Кузьмин (Бауэр, 45), Санчес (Азмун, 46), Камболов, Гранат, Набиуллин, Цакташ (Рочина, 84), Сонг, Оздоев, Жонатас, Карадениз.
    Арсенал ТулаГабулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Сунзу, Александров, Боурчану, Ткачев, Берхамов (Горбатенко, 69), Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 86).
    Предупреждения:
    Гранат (51), Александров (58), Шевченко (65), Камболов (86).
    Ахмат – Динамо
    Дата проведения
    29 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    АхматГородов, Филипе Сампайо, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Раванелли, Иванов, Анхель, Лео Жаба, Семенов, Садаев.
    ДинамоШунин, Шуньич, Хольмен, Терехов, Козлов, Сапета, Ташаев, Соснин, Ионов, Панченко, Луценко.
    Амкар – Ростов
    Дата проведения
    30 июля, 15.00, «стадион Звезда»
    превью матча онлайн статистика
    Локомотив – Анжи
    Дата проведения
    30 июля, 17.30, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика
    Тосно – Зенит
    Дата проведения
    30 июля, 20.00, «Петровский»
    превью матча онлайн статистика
    Спартак – Краснодар
    Дата проведения
    31 июля, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика РФПЛ

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