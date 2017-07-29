Чемпионат России. «Ахмат» против «Динамо», «Рубин» победил «Арсенал»
В 3-м туре чемпионата России ЦСКА был сильнее хабаровского СКА (2:0), «Зенит» сыграет с «Тосно», а «Спартак» – с «Краснодаром».
Чемпионат России
3-й тур
- Дата проведения
- 29 июля, 15.00, «ЦСКА»
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ЦСКА –
Акинфеев, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Дзагоев (Витиньо, 67), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58).
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СКА Хабаровск –
Криворучко, Эдиев, Черевко, Наваловский (Габулов, 75), Гришко, Пуцко, Никифоров, Дедечко, Казанков, Друзин (Баляйкин, 38), Корян (Кобялко, 66).
- Дата проведения
- 29 июля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
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Урал –
Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев, Димитров (Чантурия, 74), Фидлер (Ильин, 64), Кулаков, Бикфалви, Емельянов (Бавин, 80), Лунгу.
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Уфа –
Беленов, Тумасян (Живоглядов, 23), Йокич, Аликин, Карп, Табидзе, Засеев, Стоцкий, Игбоун, Пауревич (Безденежных, 74), Фатаи (Сысуев, 78).
- Дата проведения
- 29 июля, 17.30, «Казань-Арена»
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Рубин –
Рыжиков, Кузьмин (Бауэр, 45), Санчес (Азмун, 46), Камболов, Гранат, Набиуллин, Цакташ (Рочина, 84), Сонг, Оздоев, Жонатас, Карадениз.
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Арсенал Тула –
Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 14), Сунзу, Александров, Боурчану, Ткачев, Берхамов (Горбатенко, 69), Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 86).
- Предупреждения:
- Гранат (51), Александров (58), Шевченко (65), Камболов (86).
- Дата проведения
- 29 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Городов, Филипе Сампайо, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Раванелли, Иванов, Анхель, Лео Жаба, Семенов, Садаев.
- Дата проведения
- 30 июля, 15.00, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 30 июля, 17.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 30 июля, 20.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 31 июля, 19.30, «Открытие Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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