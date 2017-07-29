В 3-м туре чемпионата России ЦСКА был сильнее хабаровского СКА (2:0), «Зенит» сыграет с «Тосно», а «Спартак» – с «Краснодаром».

Чемпионат России

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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