Сегодня завершится предсезонный турнир International Champions Cup. «Рома» и «Ювентус» сыграют в пригороде Бостона, в Фоксборо, на «Джилетт Стэдиум».

International Champions Cup

Фоксборо, США



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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«Сейчас Лига чемпионов – это ПСВ и «Гент». Он делает самый мощный турнир мира