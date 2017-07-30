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    International Champions Cup. «Рома» играет с «Ювентусом»

    Теги Рома Ювентус серия А Италия товарищеские матчи (клубы) результаты International Champions Cup

    Сегодня завершится предсезонный турнир International Champions Cup. «Рома» и «Ювентус» сыграют в пригороде Бостона, в Фоксборо, на «Джилетт Стэдиум».

    International Champions Cup

    Фоксборо, США

    Рома Италия – Ювентус Италия 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    30 июля, 23.05, «Gillette Stadium»
    Онлайн матча
    РомаАлиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Жезус, Стротман, де Росси, Наингголан, Перотти, Дефрель, Джеко.
    ЮвентусБуффон, Бенатия, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Куадрадо, Пьянич, Маркизио, Манджукич, Дибала, Игуаин.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Таблицы International Champions Cup

    «Сейчас Лига чемпионов – это ПСВ и «Гент». Он делает самый мощный турнир мира

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