International Champions Cup. «Рома» играет с «Ювентусом»
Сегодня завершится предсезонный турнир International Champions Cup. «Рома» и «Ювентус» сыграют в пригороде Бостона, в Фоксборо, на «Джилетт Стэдиум».
International Champions Cup
Фоксборо, США
- Дата проведения
- 30 июля, 23.05, «Gillette Stadium»
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Рома –
Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Жезус, Стротман, де Росси, Наингголан, Перотти, Дефрель, Джеко.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблицы International Champions Cup
«Сейчас Лига чемпионов – это ПСВ и «Гент». Он делает самый мощный турнир мира
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