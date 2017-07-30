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    Манчини подтвердил, что защитник «Лиона» Маммана переходит в «Зенит»

    Теги Зенит Лион Роберто Манчини Премьер-лига Россия лига 1 Франция Эмануэль Маммана

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что защитник «Лиона» Эмануэль Маммана переходит в петербургский клуб.

    «Да, это действительно так. Он прибыл (в Санкт-Петербург – прим. Sports.ru).

    Не знаю, как обстоят дела с его контрактом, но я надеюсь, что мы сможем закрыть эту сделку», – заявил Манчини в программе «После футбола».

    Ожидается, что «Зенит» заплатит 16 миллионов евро за игрока, которого «Лион» годом ранее купил у «Ривер Плейт» за 8,5 миллиона.

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