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    ФНЛ. «Оренбург» обыграл «Зенит-2», «Крылья Советов» в гостях одолели «Химки»

    Теги Крылья Советов Кубань Химки результаты ФНЛ Шинник Балтика Сибирь Авангард Курск Томь Луч-Энергия Динамо Санкт-Петербург Енисей Ротор-Волгоград Факел Зенит-2 Тюмень Оренбург Волгарь Спартак-2 ФК Тамбов Олимпиец

    В 5-м туре ФНЛ «Томь» обыграла «Авангард» (2:1), «Крылья Советов» были сильнее «Химок» (2:0), «Зенит-2» уступил «Оренбургу» (0:1), «Спартак-2» примет «Балтику».

    ФНЛ

    5-й тур

    Сибирь – Факел 4:0 (3:0, 1:0)
    Дата проведения
    30 июля, 13.00, «Спартак»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 7 Чеботару, 2:0 – 35 Дегтярев, 3:0 – 44 Житнев, 4:0 – 78 Житнев.
    Тюмень – Ротор 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    30 июля, 15.00, «Геолог»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 23, автогол Столяренко, 1:1 – 42 Султонов.
    ТюменьОбухов, Гузь, Мурачев, Шакуро, Маслов, Шляпкин, Павленко, Чудин, Рябокобыленко, Богатырев, Чуканов.
    РоторКобзев, Столяренко, Колычев, Пискунов, Сидоричев, Концедалов, Сысуев, Романенко, Султонов, Столбовой, Бирюков.
    Томь – Авангард Курск 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    30 июля, 15.00, «Стадион Труд»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 4 Войдель, 1:1 – 42 Шогенов, 2:1 – 90 Саная.
    ТомьМелихов, Пульич, Олейник, Иванов, Гирдвайнис, Войдель, Деобальд, Макурин, Герасимов, Саная, Соболев.
    Авангард КурскСаутин, Багаев, Концедалов, Логунов, Дашаев, Шогенов, Нетфуллин, Гурфов, Войнов, Федчук, Аппаев.
    Химки – Крылья Советов 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    30 июля, 16.00, «Новые Химки»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 57 Самодин, 0:2 – 61 Башкиров.
    ХимкиИсупов, Шумских, Заика, Малания, Лапин, Батов, Мостовой, Талалай, Дворников, Радченко, Петрусев.
    Крылья СоветовКонюхов, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Ланин, Гоцук, Башкиров, Ткачук, Кленкин, Алиев, Самодин.
    ФК Тамбов – Енисей 5:0 (1:0, 4:0)
    Дата проведения
    30 июля, 16.00, «стадион Спартак»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 45 Скворцов, 2:0 – 57 Скворцов, 3:0 – 65 Кухарчук, 4:0 – 69 Кухарчук, 5:0 – 86 Гафар.
    ФК ТамбовВавилин, Гультяев, Шевчук, Шляков, Горбатюк, Быстров, Трусевич, Дутов, Скворцов, Чернышов, Часовских.
    ЕнисейФилиппов, Гарбуз, Новиков, Кичин, Мильдзихов, Фатуллаев, Иванов, Сердеров, Стеклов, Камеш, Козлов.
    Динамо СПб – Кубань 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    30 июля, 16.00, «Электрон»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 62 Кулишев, 1:1 – 70 Алейник, 1:2 – 81 Лобкарев, 2:2 – 85, пенальти Кулишев.
    Динамо СПбГенералов, Бычков, Пасько, Цвейба, Костин, Юрганов, Власов, Песегов, Кулишев, Маркосов, Коротаев.
    КубаньДюпин, Бендзь, Смирнов, Бугаев, Марков, Алейник, Маляров, Лобкарев, Якуба, Коновалов, Обухов.
    Шинник – Луч-Энергия 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    30 июля, 16.00, «Stadion Urozhaj, Karavaevo»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 20 Шайморданов, 1:1 – 72 Носов.
    ШинникЯшин, Евсеев, Ятченко, Кагермазов, Шайморданов, Нарылков, Дроздов, Щадин, Камилов, Самойлов, Фатихов.
    Луч-ЭнергияКотляров, Соблиров, Пономаренко, Марущак, Тихий, Марченко, Фомин, Бажев, Килин, Заерко, Мязин.
    Оренбург – Зенит-2 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    30 июля, 17.00, «Газовик»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 27 Дюриш.
    ОренбургАбакумов, Гетигежев, Андреев, Ойеволе, Воробьев, Дзахов, Бреев, Малых, Попович, Ефремов, Дюриш.
    Зенит-2Бабурин, Зуев, Круговой, Бугриев, Прудников, Запрягаев, Пенчиков, Камышев, Горулев, Сиротов, Некрасов.
    Волгарь – Олимпиец 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    30 июля, 18.00, «Центральный»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 10 Акбашев, 2:0 – 77 Машуков, 2:1 – 83 Карпухин.
    ВолгарьБучнев, Григорьев, Таказов, Плиев, Дышеков, Шалаев, Акбашев, Кабутов, Сутормин, Калинин, Веркашанский.
    ОлимпиецАнисимов, Ганиев, Морозов, Абрамов, Хайруллов, Хрипков, Ламбарский, Горбунов, Аюпов, Сорочкин, Беляков.
    Спартак-2 – Балтика
    Дата проведения
    1 августа, 17.00, «Akademiya Spartak»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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