ФНЛ. «Оренбург» обыграл «Зенит-2», «Крылья Советов» в гостях одолели «Химки»
В 5-м туре ФНЛ «Томь» обыграла «Авангард» (2:1), «Крылья Советов» были сильнее «Химок» (2:0), «Зенит-2» уступил «Оренбургу» (0:1), «Спартак-2» примет «Балтику».
ФНЛ
5-й тур
- Дата проведения
- 30 июля, 13.00, «Спартак»
- Дата проведения
- 30 июля, 15.00, «Геолог»
- Голы:
- 1:0 – 23, автогол Столяренко, 1:1 – 42 Султонов.
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Тюмень –
Обухов, Гузь, Мурачев, Шакуро, Маслов, Шляпкин, Павленко, Чудин, Рябокобыленко, Богатырев, Чуканов.
- Дата проведения
- 30 июля, 15.00, «Стадион Труд»
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Томь –
Мелихов, Пульич, Олейник, Иванов, Гирдвайнис, Войдель, Деобальд, Макурин, Герасимов, Саная, Соболев.
- Дата проведения
- 30 июля, 16.00, «Новые Химки»
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Химки –
Исупов, Шумских, Заика, Малания, Лапин, Батов, Мостовой, Талалай, Дворников, Радченко, Петрусев.
- Дата проведения
- 30 июля, 16.00, «стадион Спартак»
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ФК Тамбов –
Вавилин, Гультяев, Шевчук, Шляков, Горбатюк, Быстров, Трусевич, Дутов, Скворцов, Чернышов, Часовских.
- Дата проведения
- 30 июля, 16.00, «Электрон»
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Динамо СПб –
Генералов, Бычков, Пасько, Цвейба, Костин, Юрганов, Власов, Песегов, Кулишев, Маркосов, Коротаев.
- Дата проведения
- 30 июля, 16.00, «Stadion Urozhaj, Karavaevo»
- Голы:
- 1:0 – 20 Шайморданов, 1:1 – 72 Носов.
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Шинник –
Яшин, Евсеев, Ятченко, Кагермазов, Шайморданов, Нарылков, Дроздов, Щадин, Камилов, Самойлов, Фатихов.
- Дата проведения
- 30 июля, 17.00, «Газовик»
- Гол:
- 1:0 – 27 Дюриш.
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Оренбург –
Абакумов, Гетигежев, Андреев, Ойеволе, Воробьев, Дзахов, Бреев, Малых, Попович, Ефремов, Дюриш.
- Дата проведения
- 30 июля, 18.00, «Центральный»
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Волгарь –
Бучнев, Григорьев, Таказов, Плиев, Дышеков, Шалаев, Акбашев, Кабутов, Сутормин, Калинин, Веркашанский.
- Дата проведения
- 1 августа, 17.00, «Akademiya Spartak»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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