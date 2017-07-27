«Матч ТВ» считает, что тексты Sports.ru не охраняются законом, Неймар забил «МЮ», «Сити» разгромил «Реал» и другие новости утра

1. Прекрасное о суде «Матч ТВ» и Sports.ru о нарушении авторских прав: как выяснилось из экспертизы, текст Юрия Дудя и другие материалы Sports.ru не подлежат защите законом.

2. Гол Неймара принес «Барселоне» победу над «МЮ» (1:0), «Ман Сити» разнес «Реал» (4:1), а «Ювентус» выцарапал победу над «ПСЖ» (3:2).

3. Данис Зарипов, дисквалифицированный за допинг, может уехать в НХЛ. Там им интересуются 3 клуба.

4. Новак Джокович завершил сезон из-за травмы. Все очень плохо.

5. «Барселона» уверена, что купит у «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сумма трансфера – почти 100 млн евро. Бразилец уже сказал Клоппу, что хочет уйти.

6. В квалификации Лиги чемпионов «Аякс» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), а «Астана» обыграла «Легию» (3:1). Остальные результаты тут.

7. Россия проиграла США в полуфинале женского чемпионата мира по водному поло. Эх..

8. «Милан» не заплатит за трансферы Бонуччи и Биглии до 11 августа из-за финансовых проблем. Как-то не очень.

9. Тайсон Фьюри заявил о завершении профессиональной карьеры. Такое уже было.

10. Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления. А потом сказал, что останется в Питере до зимы, даже если будет играть за «Зенит-2».

11. На чемпионате мира по плаванию случилось невероятное: 12-кратная чемпионка мира и 5-кратная олимпийская чемпионка Кэтлин Ледеки впервые в карьере проиграла финал ЧМ. Главные итоги дня здесь.