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    Sports.ru

    «Матч ТВ» считает, что тексты Sports.ru не охраняются законом, Неймар забил «МЮ», «Сити» разгромил «Реал» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Прекрасное о суде «Матч ТВ» и Sports.ru о нарушении авторских прав: как выяснилось из экспертизы, текст Юрия Дудя и другие материалы Sports.ru не подлежат защите законом

    2. Гол Неймара принес «Барселоне» победу над «МЮ» (1:0), «Ман Сити» разнес «Реал» (4:1), а «Ювентус» выцарапал победу над «ПСЖ» (3:2).

    3. Данис Зарипов, дисквалифицированный за допинг, может уехать в НХЛ. Там им интересуются 3 клуба. 

    4. Новак Джокович завершил сезон из-за травмы. Все очень плохо. 

    5. «Барселона» уверена, что купит у «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сумма трансфера – почти 100 млн евро. Бразилец уже сказал Клоппу, что хочет уйти. 

    6. В квалификации Лиги чемпионов «Аякс» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), а «Астана» обыграла «Легию» (3:1). Остальные результаты тут.

    7. Россия проиграла США в полуфинале женского чемпионата мира по водному поло. Эх..

    8. «Милан» не заплатит за трансферы Бонуччи и Биглии до 11 августа из-за финансовых проблем. Как-то не очень. 

    9. Тайсон Фьюри заявил о завершении профессиональной карьеры. Такое уже было. 

    10. Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления. А потом сказал, что останется в Питере до зимы, даже если будет играть за «Зенит-2». 

    11. На чемпионате мира по плаванию случилось невероятное: 12-кратная чемпионка мира и 5-кратная олимпийская чемпионка Кэтлин Ледеки впервые в карьере проиграла финал ЧМ. Главные итоги дня здесь.

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