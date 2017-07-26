Полузащитник Йоан Молло рассказал, что не планирует искать новый клуб.

– Вы остаетесь в « Зените»?

– Да.

– До зимы?

– Да.

– И вы не ищете новый клуб?

– Нет. Я остаюсь. Я очень счастлив здесь.

– Обсуждали ли вы с свое будущее?

– Нет.

– Но почему вы играете за ?

– Потому что мне нужно работать, нужно играть. Я профессионал. Если мне скажут играть за вторую команду, я буду играть за вторую. Скажут за первую – буду за первую. Скажут за третью – буду за третью, – сказал Молло.

Ранее сообщалось, что Молло заявлен за вторую команду «Зенита», так как новый главный тренер клуба Роберто Манчини не видит 28-летнего француза в составе.

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