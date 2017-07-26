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    Йоан Молло: «Остаюсь в «Зените» до зимы. Скажут играть за вторую команду – буду играть»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия ФНЛ Зенит-2 Йоан Молло

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, что не планирует искать новый клуб.

    – Вы остаетесь в « Зените»?

    – Да.

    – До зимы?

    – Да.

    – И вы не ищете новый клуб?

    – Нет. Я остаюсь. Я очень счастлив здесь.

    – Обсуждали ли вы с Роберто Манчини свое будущее?

    – Нет.

    – Но почему вы играете за «Зенит-2»?

    – Потому что мне нужно работать, нужно играть. Я профессионал. Если мне скажут играть за вторую команду, я буду играть за вторую. Скажут за первую – буду за первую. Скажут за третью – буду за третью, – сказал Молло.

    Ранее сообщалось, что Молло заявлен за вторую команду «Зенита», так как новый главный тренер клуба Роберто Манчини не видит 28-летнего француза в составе.

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