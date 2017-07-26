Йоан Молло: «Остаюсь в «Зените» до зимы. Скажут играть за вторую команду – буду играть»
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, что не планирует искать новый клуб.
– Вы остаетесь в « Зените»?
– Да.
– До зимы?
– Да.
– И вы не ищете новый клуб?
– Нет. Я остаюсь. Я очень счастлив здесь.
– Обсуждали ли вы с Роберто Манчини свое будущее?
– Нет.
– Но почему вы играете за «Зенит-2»?
– Потому что мне нужно работать, нужно играть. Я профессионал. Если мне скажут играть за вторую команду, я буду играть за вторую. Скажут за первую – буду за первую. Скажут за третью – буду за третью, – сказал Молло.
Ранее сообщалось, что Молло заявлен за вторую команду «Зенита», так как новый главный тренер клуба Роберто Манчини не видит 28-летнего француза в составе.
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