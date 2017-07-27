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    Барселона уверена в покупке Коутиньо, сумма трансфера – около 100 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Руководство «Барселоны» уверено, что сможет осуществить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Каталонцы считают, что мерсисайцам будет сложно отклонить предложение о переходе хавбека на сумму около 100 миллионов евро. В «Ливерпуле» по-прежнему утверждают, что футболист не продается.

    Ранее английский клуб отклонил предложение от «Барселоны» о переходе хавбека за 80 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений Коутиньо вы можете посмотреть здесь.

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