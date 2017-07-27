Барселона уверена в покупке Коутиньо, сумма трансфера – около 100 млн евро

Руководство «Барселоны» уверено, что сможет осуществить трансфер полузащитника «Ливерпуля» .

Каталонцы считают, что мерсисайцам будет сложно отклонить предложение о переходе хавбека на сумму около 100 миллионов евро. В по-прежнему утверждают, что футболист не продается.

Ранее английский клуб отклонил предложение от «Барселоны» о переходе хавбека за 80 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Коутиньо вы можете посмотреть здесь.