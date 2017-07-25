Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. БАТЭ в гостях у «Славии» и другие матчи
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в гостях играет со «Славией», киевское «Динамо» принимает «Янг Бойз», а «Ницца» встретится с «Аяксом».
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 25 июля, 20.00, «им. Тофика Бахрамова»
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Карабах –
Шехич, Гусейнов, Медведев, Аголи, Жезничак (Юнусзаде, 24), Гараев, Ришард, Герье, Мичел, Исмаилов (Мадатов, 62), Ндлову.
- Дата проведения
- 25 июля, 20.00, «Синот-Тип Арена»
- Гол:
- 1:0 – 20, пенальти Шкода.
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Славия –
Лаштувка, Дели, Югас, Фрыдрых, Нгаде-Нгаджуи, Гушбауэр, Ротань (Мешанович, 66), Данни, Шкода, ван Бурен, Боржил.
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БАТЭ –
Щербицкий, Бага, Володько, Гайдучик, Володько, Кендыш, Драгун, Стасевич, Иванич (Булят, 24), Яблонский, Сигневич.
- Удаление:
- Яблонский (19).
- Дата проведения
- 25 июля, 20.30, «Национальный стадион»
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Стяуа –
Ницэ, Бэлаше, Жуниор, Момчилович, Филипе Тейшейра, Ларие, Пинтилий, Энаке, Будеску, Алибек, Тэнасе.
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Виктория Пльзень –
Болек, Гаек, Ржезник, Лимберски, Гавел, Живулич, Грошовски, Коларж, Петржела, Копиц, Крменчик.
- Дата проведения
- 25 июля, 21.45, «Партизан»
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Партизан –
Кляйич, Остоич, Чиркович, Вуличевич, Бильер, Янкович, Милетич, Леонардо, Косович, Тавамба, Джурджевич.
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Олимпиакос –
Капино, Кутрис, Рецос, Фигейраш, Оджиджа-Офоэ, Ромао, Фортунис, Карсела-Гонсалес, Марин, Сиопис, Бен-Набуан.
- Дата проведения
- 26 июля, 17.00, «Астана Арена»
- Дата проведения
- 26 июля, 19.30, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 26 июля, 19.45, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 26 июля, 20.00, «Тото Тернер»
- Дата проведения
- 26 июля, 21.00, «Стадионул Чентрал»
- Дата проведения
- 26 июля, 21.20, «Людски врт»
- Дата проведения
- 26 июля, 21.45, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 26 июля, 21.45, «Стад де Нис»
- Дата проведения
- 26 июля, 22.00, «Ян Брейдель»
Ответный матч
- Дата проведения
- 25 июля, 21.00, «Филипп II»
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Вардар –
Гачевски, Новак, Грнчаров, Амбарцумян, Барсегян, Спировски, Демири, Блажевски, Алвес, Жонатан Балотелли, Николов.
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Копенгаген –
Ольсен, Люфтнер, Бенгтссон, Бойлесен, Юханссон, Вербич, Грегуш, Квист, Туту, Павлович, Сантандер.
- Предупреждение:
- Туту (21).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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