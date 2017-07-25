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    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. БАТЭ в гостях у «Славии» и другие матчи

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    В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в гостях играет со «Славией», киевское «Динамо» принимает «Янг Бойз», а «Ницца» встретится с «Аяксом».

    Лига чемпионов

    3-й квалификационный раунд

    Первые матчи

    Карабах Азербайджан – Шериф Молдова 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    25 июля, 20.00, «им. Тофика Бахрамова»
    Онлайн матча
    КарабахШехич, Гусейнов, Медведев, Аголи, Жезничак (Юнусзаде, 24), Гараев, Ришард, Герье, Мичел, Исмаилов (Мадатов, 62), Ндлову.
    ШерифМикулич, Раку, Сушич, Виктор, Посмак, Антон, Кристиано, Баяла, Брезовец, Бадибанга, Мугоша.
    Славия Чехия – БАТЭ Беларусь 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    25 июля, 20.00, «Синот-Тип Арена»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 20, пенальти Шкода.
    СлавияЛаштувка, Дели, Югас, Фрыдрых, Нгаде-Нгаджуи, Гушбауэр, Ротань (Мешанович, 66), Данни, Шкода, ван Бурен, Боржил.
    БАТЭЩербицкий, Бага, Володько, Гайдучик, Володько, Кендыш, Драгун, Стасевич, Иванич (Булят, 24), Яблонский, Сигневич.
    Предупреждения:
    Югас (15), Сигневич (56), Щербицкий (61), Фрыдрых (62).
    Удаление:
    Яблонский (19).
    Стяуа Румыния – Виктория Пльзень Чехия 1:1 (перерыв)
    Дата проведения
    25 июля, 20.30, «Национальный стадион»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 23 Крменчик, 1:1 – 37 Будеску.
    СтяуаНицэ, Бэлаше, Жуниор, Момчилович, Филипе Тейшейра, Ларие, Пинтилий, Энаке, Будеску, Алибек, Тэнасе.
    Виктория ПльзеньБолек, Гаек, Ржезник, Лимберски, Гавел, Живулич, Грошовски, Коларж, Петржела, Копиц, Крменчик.
    Предупреждения:
    Петржела (26), Гаек (36), Крменчик (38), Гавел (44).
    Партизан Сербия – Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    25 июля, 21.45, «Партизан»
    Онлайн матча
    ПартизанКляйич, Остоич, Чиркович, Вуличевич, Бильер, Янкович, Милетич, Леонардо, Косович, Тавамба, Джурджевич.
    ОлимпиакосКапино, Кутрис, Рецос, Фигейраш, Оджиджа-Офоэ, Ромао, Фортунис, Карсела-Гонсалес, Марин, Сиопис, Бен-Набуан.
    Астана Казахстан – Легия Польша
    Дата проведения
    26 июля, 17.00, «Астана Арена»
    Онлайн матча
    Динамо Киев Украина – Янг Бойз Швейцария
    Дата проведения
    26 июля, 19.30, «НСК Олимпийский»
    Онлайн матча
    Ред Булл Австрия – Риека Хорватия
    Дата проведения
    26 июля, 19.45, «Ред Булл Арена»
    Онлайн матча
    Хапоэль Беер-Шева Израиль – Лудогорец Болгария
    Дата проведения
    26 июля, 20.00, «Тото Тернер»
    Онлайн матча
    Вииторул Румыния – АПОЭЛ Кипр
    Дата проведения
    26 июля, 21.00, «Стадионул Чентрал»
    Онлайн матча
    Марибор Словения – Хафнарфьордур Исландия
    Дата проведения
    26 июля, 21.20, «Людски врт»
    Онлайн матча
    Селтик Шотландия – Русенборг Норвегия
    Дата проведения
    26 июля, 21.45, «Селтик Парк»
    Онлайн матча
    Ницца Франция – Аякс Голландия
    Дата проведения
    26 июля, 21.45, «Стад де Нис»
    Онлайн матча
    Брюгге Бельгия – Истанбул Турция
    Дата проведения
    26 июля, 22.00, «Ян Брейдель»
    Онлайн матча

    Ответный матч

    Вардар Македония – Копенгаген Дания 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    25 июля, 21.00, «Филипп II»
    Онлайн матча
    ВардарГачевски, Новак, Грнчаров, Амбарцумян, Барсегян, Спировски, Демири, Блажевски, Алвес, Жонатан Балотелли, Николов.
    КопенгагенОльсен, Люфтнер, Бенгтссон, Бойлесен, Юханссон, Вербич, Грегуш, Квист, Туту, Павлович, Сантандер.
    Предупреждение:
    Туту (21).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь Лиги чемпионов

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