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    Коутиньо сообщил Клоппу о желании перейти в «Барселону»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо рассказал главному тренеру команды Юргену Клоппу о желании перейти в «Барселону». Об этом сообщает RAC1.

    Таким образом игрок подталкивает клуб к тому, чтобы отпустить его в каталонскую команду.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла соглашения с Коутиньо. 

    Мерсисайдцы говорили о возможности продать бразильского хавбека, но только за 100 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений Коутиньо можно увидеть здесь.

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