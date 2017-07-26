Коутиньо сообщил Клоппу о желании перейти в «Барселону»
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо рассказал главному тренеру команды Юргену Клоппу о желании перейти в «Барселону». Об этом сообщает RAC1.
Таким образом игрок подталкивает клуб к тому, чтобы отпустить его в каталонскую команду.
Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла соглашения с Коутиньо.
Мерсисайдцы говорили о возможности продать бразильского хавбека, но только за 100 миллионов евро.
Подробную статистику выступлений Коутиньо можно увидеть здесь.
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