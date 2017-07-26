Коутиньо сообщил Клоппу о желании перейти в «Барселону»

Полузащитник Филиппе Коутиньо рассказал главному тренеру команды о желании перейти в «Барселону». Об этом сообщает RAC1.

Таким образом игрок подталкивает клуб к тому, чтобы отпустить его в каталонскую команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла соглашения с Коутиньо.

Мерсисайдцы говорили о возможности продать бразильского хавбека, но только за 100 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Коутиньо можно увидеть здесь.

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