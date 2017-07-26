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    «Милан» не сможет заплатить за трансферы Бонуччи и Биглии до 11 августа из-за финансовых проблем

    Теги Милан Лацио Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия трансферы бизнес Лукас Биглия Марко Фассоне

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал, что клуб все еще не заплатил за трансферы защитника Леонардо Бонуччи и полузащитника Лукаса Биглии.

    Переходы игроков официально не зарегистрированы. 

    «Милан» испытывает трудности с доступом к финансовым облигациям. По словам Фассоне, клуб не сможет за трансферы до 11 августа.

    Это означает, что до этой даты «Милан» не может рассчитывать на Бонуччи и Биглию в матчах. Чемпионат Италии стартует 19-20 августа, и клуб надеется, что сможет зарегистрировать игроков к этому времени.

    Трансфер Бонуччи из «Ювентуса» составил 42 миллиона евро. За Биглию ​​«Милан» заплатит «Лацио» около 17 миллионов.

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