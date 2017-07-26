«Милан» не сможет заплатить за трансферы Бонуччи и Биглии до 11 августа из-за финансовых проблем

Генеральный директор Марко Фассоне рассказал, что клуб все еще не заплатил за трансферы защитника и полузащитника Лукаса Биглии.

Переходы игроков официально не зарегистрированы.

«Милан» испытывает трудности с доступом к финансовым облигациям. По словам Фассоне, клуб не сможет за трансферы до 11 августа.

Это означает, что до этой даты «Милан» не может рассчитывать на Бонуччи и Биглию в матчах. Чемпионат Италии стартует 19-20 августа, и клуб надеется, что сможет зарегистрировать игроков к этому времени.

Трансфер Бонуччи из составил 42 миллиона евро. За Биглию ​​«Милан» заплатит около 17 миллионов.