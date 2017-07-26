International Champions Cup. «Барселона» – «МЮ», «ПСЖ» – «Ювентус», «Ман Сити» – «Реал»
В рамках предсезонного турнира International Champions Cup «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» встретится с «Ювентусом», «Манчестер Сити» – с «Реалом».
International Champions Cup
- Дата проведения
- 27 июля, 02.30, «FedEx Field»
- Дата проведения
- 27 июля, 04.05, «Sun Life Stadium»
- Дата проведения
- 27 июля, 06.35, «Los Angeles Memorial Coliseum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь International Champions Cup
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