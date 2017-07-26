Джокович завершил сезон из-за травмы

12-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сообщил, что в этом году больше не будет выступать из-за травмы локтя, ранее в этом месяце вынудившей его сняться с «Уимблдона».

30-летний серб рассказал, что травма, беспокоящая его последние полтора года, обострилась в последние месяцы и теперь требует в первую очередь покоя. После консультаций с многочисленными специалистами он решил взять перерыв, чтобы создать оптимальные условия для восстановительного процесса. По его словам, около двух месяцев он не будет тренироваться на корте, а заниматься только физподготовкой.

Также Джокович заявил, что Андре Агасси, с которым он начал работать этим летом, останется в его команде в сезоне-2018, когда он планирует вернуться на корт.

Наконец, экс-лидер мирового рейтинга сообщил, что он и его жена Елена ожидают рождение второго ребенка «через месяц-полтора».