😂 «Матч ТВ» в суде по иску о нарушении авторских прав: текст Юрия Дудя и другие материалы Sports.ru не подлежат защите законом

Во вторник прошло первое заседание Мосгорсуда по иску Sports.ru к «Матч ТВ» в связи с незаконным использованием (без ссылок на автора и источники) на одном из порталов субхолдинга контента Sports.ru – статьи Юрия Дудя и других материалов авторов сайта.

Юристы «Матч ТВ» заняли позицию, отстаивание которой (в случае ее принятия судом) может сделать возможным присваивание любого редакционного контента без ссылок, указания авторства и получения каких-любо разрешений. Юристы утверждают, что статьи Юрия Дудя и других авторов Sports.ru не подлежат защите как объекты авторского права – так как «не отличаются оригинальностью и новизной» (эта и все последующие цитаты приведены по представленному «Матч ТВ» заключению), «в текстах отсутствует личный интеллектуальный вклад», «тексты не являются самостоятельными и оригинальными», их «стиль не индивидуален».

Приводится заключение эксперта АНО «Центр социокультурных экспертиз» (в преамбуле которого сказано, что «В настоящее время является единственным действующим учреждением, осуществляющим исследование и экспертизу информационной и художественной продукции в сфере культуры и СМИ») Елены Борейша-Покорской:

«Язык лишен индивидуальных авторских интонаций; стиль статьи представляет собой соединение общеизвестных газетных клише и оборотов, взятых из уличного сленга. Статья о казанском «Рубине» ни в коей мере не может считаться оригинальным произведением… Исследуемый текст является частью одинаковых, повторяющих друг друга сведений, характерных для спортивных СМИ. Естественно, что поскольку сама статья о казанском «Рубине» состоит из перечня известной, повторяющейся информации, то в дальнейшем она стала объектом для тиражирования на других спортивных сайтах».

Полный текст заключения, представленного «Матч ТВ», вы можете скачать здесь. Составить свое мнение о позаимствованном субхолдингом «Матч ТВ» тексте Юрия Дудя вы можете здесь. Вот еще один из примеров текстов сайта, присвоенных телеканалом:

Следующее заседание суда по иску Sports.ru к «Матч ТВ» пройдет 9 августа.

Напомним, что этот иск является де-факто встречным по отношению к иску «Матч ТВ» против Sports.ru – связанному с появлением на Трибуне Sports.ru нескольких фрагментов матчей ФНЛ и февральского товарищеского матча «Оденсе» – «Зенит» (несмотря на то, что последний был выложен на Youtube на официальном канале).

Юристы «Газпром-Медиа» уже добились пожизненной блокировки в России видеохостинга Dailymotion, после чего, выставив ему дополнительные условия, начали пытаться его разблокировать. Но в действующем законодательстве процедура снятия вечной блокировки не описана.

«Удручающе низкое качество новых законов в отношении интернета оставляет немало лазеек для злоупотреблений, юридического шантажа и нечестной конкурентной борьбы, – комментирует генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша. – Чем, как мы видим, «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа» довольно бесстыдно пытаются пользоваться. Sports.ru – старейший российский спортивный сайт, который за 19 лет не имеет ни одной неудовлетворенной претензии от правообладателей и сам не имеет склонности подавать иски ко всем подряд по любому поводу. Единственной целью нашего встречного иска является желание подчеркнуть абсурдность таких законов и такого юридического рейдерства – если их не остановить, они неминуемо приведут к блокировке более-менее всего интернета».