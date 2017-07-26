Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    3 клуба НХЛ проявляют интерес к Зарипову

    Теги Данис Зарипов НХЛ

    Нападающий Данис Зарипов может продолжить карьеру в НХЛ.

    По информации «Чемпионата», заинтересованность в услугах Зарипова проявляют три клуба лиги.

    Ранее 36-летний игрок был дисквалифицирован ИИХФ на два года за допинг. Но юрисдикция Международной федерации хоккея не распространяется на НХЛ.

    Зарипов является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.

    «Советский спорт»: к Зарипову есть интерес в НХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться