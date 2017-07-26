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    Тайсон Фьюри заявил о завершении профессиональной карьеры

    Теги Тайсон Фьюри

    Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о завершении профессиональной карьеры.

    «Мне было дано очень многого достичь в своей карьере и в жизни. Это было эпичное путешествие.

    Спасибо моим поклонникам за поддержку и за то, что время верили в меня. Надеюсь вы радовались этому также, как и я. КОНЕЦ», – написал Фьюри в инстаграме.

    Фьюри известен эпатажными высказываниями и ранее уже заявлял об уходе из бокса.

    За несколько минут до того, как сделать столь важный анонс, Фьюри опубликовал в инстаграме фото своего дяди и тренера Питера Фьюри и промоутера Мика Хеннесси в зале экс-чемпиона мира в двух весах Дэвида Хэя, с который Тайсон не раз скандалил и выяснял отношения. Визит членов своей команды в зал Хэя Фьюри посчитал предательством.

    «Я разочарован в вас обоих», – написал экс-чемпион.

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