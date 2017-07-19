«Спартак» не справился с «Динамо», Кадыров вызвал UFC, контракт Конте с «Челси» и другие новости утра

1. «Спартак» упустил победу в матче с «Динамо»: после первого тайма было 2:0, закончили 2:2. Игроки говорят, что не хватило физики.

2. Антонио Конте переподписал контракт «Челси». В договоре остался тот же срок (2019 год), но выросла зарплата.

3. Рамзан Кадыров предложил бойцам UFC и клуба «Ахмат» «драться насмерть». Опасно.

4. Сериал «Неймар в «ПСЖ» уже в разгаре: сначала все сообщили, что Неймар уже вроде как согласился, потом «Барса» дала 200% гарантии, что это не так. «ПСЖ» сейчас пытается сбить цену, но Неймар говорит, что ему в Барселоне все нравится.

5. У каждой команды НБА теперь будет 4 комплекта формы. Без разделения на домашние и гостевые.

6. СКА расторг контракт с американским форвардом Стивом Мозесом. В прошлой регулярке – 10 очков в 24 матчах.

7. Болельщики «Динамо» пытались напасть на Романа Зобнина во время матча со «Спартаком». Даже лезли в VIP-ложу.

8. Сборная России по синхронному плаванию взяла золото чемпионата мира в технической программе. Хорошо!

9. Президент Федерации футбола Испании Вильяр арестован по подозрению в коррупции. Говорят, это связано со скандалом в ФИФА.

10. «Спартак» хочет арендовать Романа Нойштедтера, а еще ведет переговоры о покупке полузащитника «Челси» Пашалича (раньше играл в «Милане»).

11. Джо Харт тем временем перешел из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм». Аренда на целый сезон.



12. Добро дня. Евгений Кузнецов купил экипировку для челябинских следж-хоккеистов и нашел для них специальный автобус. Лучший!