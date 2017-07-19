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    Неймар: «Мне все нравится в «Барселоне»

    Теги ПСЖ Барселона примера Испания Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.

    «Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере. Я хорошо адаптировался к городу, клубу. Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее.

    В прошлом сезоне мне удалось выйти на хороший уровень, хотя мы не смогли выиграть все трофеи, которые хотели.

    Буду продолжать жить текущим моментом, получая положительные и незабываемые впечатления. Буду готовиться к сезону-2017/18, где нас ждет еще больше радостных моментов», — сказал Неймар.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Неймара.

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