Форвард «Барселоны» заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.

«Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере. Я хорошо адаптировался к городу, клубу. Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее.

В прошлом сезоне мне удалось выйти на хороший уровень, хотя мы не смогли выиграть все трофеи, которые хотели.

Буду продолжать жить текущим моментом, получая положительные и незабываемые впечатления. Буду готовиться к сезону-2017/18, где нас ждет еще больше радостных моментов», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что ведет переговоры о трансфере Неймара.