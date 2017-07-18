«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком», отыгравшись с 0:2
«Динамо» в 1-м туре чемпионата России сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 18 июля, 19.30, «Арена Химки»
- Голы:
- 0:1 – 29 Промес, 0:2 – 32 Луис Адриано, 1:2 – 54 Панченко, 2:2 – 90 Ташаев.
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Динамо –
Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов, Хольмен, Ионов, Сапета (Соу, 46), Зотов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73).
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Спартак –
Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Комбаров, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Промес, Луис Адриано (Попов, 65), Зе Луиш (Тимофеев, 89).
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