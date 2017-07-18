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    Esporte Imperativo: Неймар согласился на переход в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Нападающий «Барселоны» Неймар готов перейти в «ПСЖ», утверждает бразильский телеканал Esporte Imperativo.

    По информации издания, проект «ПСЖ» убедил футболиста и он дал предварительное согласие на переход в парижский клуб.

    Так, сообщается, что «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» сумму отступных за 25-летнего форварда – 222 миллиона евро.

    Трансфер Неймара должен состояться в ближайшие несколько недель.

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