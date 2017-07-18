Нападающий «Барселоны» Неймар готов перейти в , утверждает бразильский телеканал Esporte Imperativo.

По информации издания, проект убедил футболиста и он дал предварительное согласие на переход в парижский клуб.

Так, сообщается, что «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» сумму отступных за 25-летнего форварда – 222 миллиона евро.

Трансфер Неймара должен состояться в ближайшие несколько недель.