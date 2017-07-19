«ПСЖ» не хочет платить за Неймара 222 млн евро, идут переговоры о снижении цены
«ПСЖ» не хочет выплачивать полную сумму отступных за форварда «Барселоны» Неймара, которая составляет 222 миллиона евро.
Руководство парижского клуба ведет сложные переговоры с каталонцами о снижении суммы трансфера.
При этом не сообщается, насколько сильно «Пари Сен-Жермен» планирует сбить цену за игрока сборной Бразилии.
«ПСЖ» уже вышел на контакт с Неймаром через его отца, стороны принципиально договорились о возможном переходе и зарплате футболиста.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не собирается отпускать бразильца в другой клуб нынешним летом.
Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.
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