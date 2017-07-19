«ПСЖ» не хочет платить за Неймара 222 млн евро, идут переговоры о снижении цены

«ПСЖ» не хочет выплачивать полную сумму отступных за форварда «Барселоны» , которая составляет 222 миллиона евро.

Руководство парижского клуба ведет сложные переговоры с каталонцами о снижении суммы трансфера.

При этом не сообщается, насколько сильно «Пари Сен-Жермен» планирует сбить цену за игрока сборной Бразилии.

уже вышел на контакт с Неймаром через его отца, стороны принципиально договорились о возможном переходе и зарплате футболиста.

Ранее сообщалось, что не собирается отпускать бразильца в другой клуб нынешним летом.

Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.