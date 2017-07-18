Кузнецов купил экипировку для челябинских следж-хоккеистов и нашел для них специальный автобус

Журналист Алексей Шевченко поделился информацией о том, как нападающий и сборной России, воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов пришел на помощь следж-хоккеистам.

«Нам написал человек, который занимается следж-хоккеем в Челябинске. Там было большое письмо. Он рассказал, что у них очень плохое оборудование для следж-хоккея. Старье какое-то. И он просил: «Опубликуйте, может, нам помогут, сбросятся на клюшки хотя бы». Салазки очень дорогие для следж-хоккея. Но хоть какие-то щитки.

Мой телефон есть у многих хоккеистов. Вечером, где-то часа через три после того, как это опубликовали, написал мне , единственный из всех хоккеистов. Написал так: «Что это за история? Дай мне контакты». Все. Я выслал контакты и больше с ним не разговаривал на эту тему.

Евгений не очень любит, когда разговаривают про его акции благотворительные. Но тут он собрался с друзьями из Челябинска, они как-то организовали покупку самого новейшего оборудования для следж-хоккея. Салазки топ-уровня. Они изготовлены в Тульской области, там помог губернатор Тульской области, на каком-то оборонном заводе вот эти салазки сделали. Салазки экстра-класса. Лучше просто не бывает.

Я был на церемонии, где вручали подарки от Кузнецова и его товарищей. Эти товарищи не хотят называть свои имена. И Евгений бы не стал называть свое имя, говорить про это. Но я уже узнал, и он так говорит: «Ну ты теперь знаешь, мне придется рассказать, потому что ты меня вопросами замучаешь». Я знаю, что Евгений помогает многим, но не хочет об этом говорить. Я постоянно твержу хоккеистам: понимаю, что вы боитесь, стесняетесь чего-то, но можно как-то аккуратно мне хотя бы сообщать, а я уже буду рассказывать об этом. Это хороший пример.

Есть и другая сторона. Антон Белов на торжественном закрытии сезона показал клип о своей благотворительности во время награждения. И многие хоккеисты звонили мне и говорили: «Елки-палки, а что это он показывает, а там вообще не только он участвовал, а показал так, как будто это он участвовал». Там и другие ребята участвуют, они просто не хотят о себе рассказывать. Очень некрасиво вышло.

Тут тонкая грань. И Евгений об этом говорил. Вроде и надо рассказать, но начнется зависть, начнутся какие-то вопросы. Мы теперь знаем, что Кузнецов помог следж-хоккеистам. Из своего кармана много денег он заплатил. Сумму я не знаю. Но мне известно, что это очень много, дорого стоит экипировка для следж-хоккеистов. Сумма приличная.

Они там даже кого-то подтянули из хороших компаний, кто купил автобус для следж-хоккеистов. А автобус непростой. Он адаптирован под людей с ограниченными физическими возможностями. Подъемники, специальные сиденья», – рассказал журналист.