Конте переподписал контракт с «Челси» на улучшенных условиях
Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжит работу с клубом.
Итальянский специалист подписал новый двухлетний контракт. Поскольку в прошлом году он заключил 3-летнее соглашение, Sky Sports утверждает, что новое соглашение просто подписано на улучшенных условиях.
Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и привел клуб к чемпионству. Сообщалось, что итальянец недоволен работой клуба на трансферном рынке и может уйти из «Челси».
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