Конте переподписал контракт с «Челси» на улучшенных условиях

Главный тренер Антонио Конте продолжит работу с клубом.

Итальянский специалист подписал новый двухлетний контракт. Поскольку в прошлом году он заключил 3-летнее соглашение, Sky Sports утверждает, что новое соглашение просто подписано на улучшенных условиях.

Конте возглавил летом 2016 года и привел клуб к чемпионству. Сообщалось, что итальянец недоволен работой клуба на трансферном рынке и может уйти из .