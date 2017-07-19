Болельщики «Динамо» пытались напасть на Зобнина на «Арене Химки»

Болельщики «Динамо» пытались напасть на полузащитника Романа Зобнина во время московского дерби (2:2).

Хавбек красно-белых следил за встречей из VIP-ложи вместе с женой, фанаты «Динамо» находились ниже – на центральной трибуне . Когда некоторые из них узнали Зобнина, они начали оскорблять футболиста и попытались залезть по ограждениям в VIP-ложу.

«Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку. Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана.

Мужчина, взрослый. Наверно, дети есть. А он вел себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним», – описала ситуацию супруга футболиста Рамина Зобнина.

«Пришел на матч, болельщики «Динамо» с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта», – приводит слова Зобнина ТАСС.