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    Рамзан Кадыров предложил бойцам UFC и клуба «Ахмат» драться «насмерть»

    Теги UFC Рамзан Кадыров Ахмат

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести турнир между бойцами крупнейшего ММА-промоушена мира UFC и основанного им бойцовского клуба «Ахмат».

    «Мы хотим, чтобы бойцы «Ахмата» и UFC дрались друг с другом на специальном турнире. Посмотрим, у кого сильнее спортсмены. Это будет интересно. Бои до конца, насмерть», – сказал Кадыров в эфире программы Real Sports на HBO.

    Ранее Кадыров заявлял, что «приложит все усилия, чтобы провести один из турниров UFС в России»

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