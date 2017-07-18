«Спартак» хочет арендовать Нойштедтера с опцией выкупа и ведет переговоры по Пашаличу
«Спартак» действительно заинтересован в полузащитнике «Фенербахче» Романе Нойштедтере, утверждает корреспондент ТАСС Максим Алланазаров.
Нойштедтер интересен главному тренеру команды Массимо Каррере. На данный момент клубы ведут переговоры об аренде игрока с опцией выкупа.
Кроме того, московский клуб ведет переговоры с «Челси» по полузащитнику Марио Пашаличу. «Спартак» старается сбить цену. Если трансфер состоится, то ближе к закрытию трансферного окна.
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