Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» хочет арендовать Нойштедтера с опцией выкупа и ведет переговоры по Пашаличу

    Теги Спартак Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Роман Нойштедтер Массимо Каррера Марио Пашалич

    «Спартак» действительно заинтересован в полузащитнике «Фенербахче» Романе Нойштедтере, утверждает корреспондент ТАСС Максим Алланазаров.

    Нойштедтер интересен главному тренеру команды Массимо Каррере. На данный момент клубы ведут переговоры об аренде игрока с опцией выкупа.

    Кроме того, московский клуб ведет переговоры с «Челси» по полузащитнику Марио Пашаличу. «Спартак» старается сбить цену. Если трансфер состоится, то ближе к закрытию трансферного окна.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться