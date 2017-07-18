«Спартак» хочет арендовать Нойштедтера с опцией выкупа и ведет переговоры по Пашаличу

действительно заинтересован в полузащитнике «Фенербахче» , утверждает корреспондент ТАСС Максим Алланазаров.

Нойштедтер интересен главному тренеру команды . На данный момент клубы ведут переговоры об аренде игрока с опцией выкупа.

Кроме того, московский клуб ведет переговоры с по полузащитнику Марио Пашаличу. старается сбить цену. Если трансфер состоится, то ближе к закрытию трансферного окна.