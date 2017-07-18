Денис Глушаков: «Подустали после Суперкубка, не выдержали физически»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о ничьей с «Динамо» (2:2).
– Какие у вас сейчас эмоции?
– Понятно, что это дерби, первый тур. После Суперкубка чуть-чуть подустали, не выдержали физически.
В целом – нормально. Думаю, это хороший результат для нас. Есть пища для размышлений. Пусть лучше это будет в первом туре, чтобы психологически чуть-чуть перестроиться и двигаться в правильном направлении.
– Каррера на пресс-конференции сказал, что игрокам не хватило эмоций.
– Не то что эмоций. Везения. В том году мы в конце забивали много мячей и выигрывали, а сейчас пропустили. Может, это вернулось?
С одной стороны, хорошо, что есть пища для размышлений. Мы разберем этот матч, сделаем выводы и будем двигаться в правильном направлении, – сказал Глушаков.
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