Наталья Поклонская о баннерах против «Матильды»: «Наши ребята молодцы!»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала болельщиков, вывесивших баннеры против фильма Алексея Учителя «Матильда» на матче Суперкубка России – «Локомотив» (2:1).

«Болельщики прислали на почту [фотографии]. Наши ребята молодцы!

Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!» – написала Поклонская в фэйсбуке.

Именно Поклонская инициировала расследование относительно фильма про отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм якобы оскорбляет чувства верующих.

Болельщики «Локомотива» и «Спартака» выступили против фильма «Матильда»