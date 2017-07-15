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    Наталья Поклонская о баннерах против «Матильды»: «Наши ребята молодцы!»

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия болельщики Суперкубок России политика

    Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала болельщиков, вывесивших баннеры против фильма Алексея Учителя «Матильда» на матче Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» (2:1).

    «Болельщики прислали на почту [фотографии]. Наши ребята молодцы!

    Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!» – написала Поклонская в фэйсбуке.

    Именно Поклонская инициировала расследование относительно фильма про отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм якобы оскорбляет чувства верующих.

    Болельщики «Локомотива» и «Спартака» выступили против фильма «Матильда»

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