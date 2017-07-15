Исполнительный директор Тото Вольфф критически высказался в адрес Ромена Грожана, который остался недоволен отсутствием штрафа Льюису Хэмилтону – который, как посчитал француз, помешал ему по ходу квалификации к .

«Кто-то постоянно жалуется. Если Ромен Грожан выходит и начинает просить штрафы для других гонщиков, то ему стоит посмотреть на собственные подвиги. Он должен быть доволен тем, что вообще выступает в «Формуле-1».

Также Вольфф выступил в защиту , который решил пропустить демонстрационные заезды в Лондоне, после чего подвергся критике со стороны некоторых британских СМИ.

«То, как к Хэмилтону отнеслись некоторые СМИ – это неправильно и несправедливо. На мой взгляд, это крайне неправильно – подобным образом относиться к местной суперзвезде, который только что провел очень тяжелые гонки в Баку и Австрии и готовился к домашней для себя гонке на «Сильверстоуне». Сомневаться в том, как готовится к Гран-при трехкратный чемпион мира, который только что побил рекорд Сенны всех времен по количеству поулов и который собирается побить рекорд Михаэля Шумахера – это просто оскорбительно.

Мы также слышим какие-то бредовые истории о проблемах в отношениях между Льюисом и командой, между Льюисом и мной. Я даю Льюису полную свободу относительно того, как организовывать свое свободное время. Если он посчитал, что ему больше поможет отдых от «Формулы-1» и время, проведенное с друзьями, значит так тому и быть. Я совершенно нормально к этому отношусь и так было всегда. Мы приняли во внимание риск того, что отсутствие Льюиса в Лондоне может быть воспринято неправильно. Но в команде у нас никогда не было никаких проблем», – цитирует Вольффа Sky Sports.