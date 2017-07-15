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    Гран-при Великобритании. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Райкконен – второй, Феттель – третий, Квят – 12-й, все результаты

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    Гран-при Великобритании
    Сильверстоун
    15 июля 2017 года 
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.39,069 1.27,893 1.26,600 25
    2 Кими Райкконен «Феррари» 1.40,455 1.28,992 1.27,147 26
    3 Себастьян Феттель «Феррари» 1.39,962 1.28,978 1.27,356 24
    4* Валттери Боттас «Мерседес» 1.39,698 1.28,732 1.27,376 26
    5 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.38,912 1.29,431 1.28,130 23
    6 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.39,201 1.29,340 1.28,856 21
    7 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.42,009 1.29,824 1.28,902 26
    8 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.39,738 1.29,701 1.29,074 25
    9 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.40,011 1.30,105 1.29,418 24
    10 Ромен Грожан «Хаас» 1.42,042 1.29,966 1.29,549 26
    11 Джолион Палмер «Рено» 1.41,404 1.30,193   18
    12 Даниил Квят «Торо Россо» 1.41,726 1.30,355   20
    13** Фернандо Алонсо «Макларен» 1.37,598 1.30,600   17
    14 Карлос Сайнс «Торо Россо» 1.41,114 1.31,368   15
    15 Фелипе Масса «Уильямс» 1.41,874 1.31,482   21
    16 Ланс Стролл «Уильямс» 1.42,573     11
    17 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.42,577     11
    18 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.42,593     10
    19 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.42,633     10
    20*** Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.42,966     4
     
    * – Боттас потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач
    ** – Алонсо потеряет 30 позиций за замену нескольких компонентов двигателя
    *** – Риккардо потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач

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