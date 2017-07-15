Гран-при Великобритании. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Райкконен – второй, Феттель – третий, Квят – 12-й, все результаты
Гран-при Великобритании
Сильверстоун
15 июля 2017 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.39,069
|1.27,893
|1.26,600
|25
|2
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.40,455
|1.28,992
|1.27,147
|26
|3
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.39,962
|1.28,978
|1.27,356
|24
|4*
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.39,698
|1.28,732
|1.27,376
|26
|5
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.38,912
|1.29,431
|1.28,130
|23
|6
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.39,201
|1.29,340
|1.28,856
|21
|7
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.42,009
|1.29,824
|1.28,902
|26
|8
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.39,738
|1.29,701
|1.29,074
|25
|9
|Стоффель Вандорн
|«Макларен»
|1.40,011
|1.30,105
|1.29,418
|24
|10
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.42,042
|1.29,966
|1.29,549
|26
|11
|Джолион Палмер
|«Рено»
|1.41,404
|1.30,193
|18
|12
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.41,726
|1.30,355
|20
|13**
|Фернандо Алонсо
|«Макларен»
|1.37,598
|1.30,600
|17
|14
|Карлос Сайнс
|«Торо Россо»
|1.41,114
|1.31,368
|15
|15
|Фелипе Масса
|«Уильямс»
|1.41,874
|1.31,482
|21
|16
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.42,573
|11
|17
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.42,577
|11
|18
|Паскаль Верляйн
|«Заубер»
|1.42,593
|10
|19
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.42,633
|10
|20***
|Даниэль Риккардо
|«Ред Булл»
|1.42,966
|4
* – Боттас потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач
** – Алонсо потеряет 30 позиций за замену нескольких компонентов двигателя
*** – Риккардо потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач
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