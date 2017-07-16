«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт новичка с нападающим Нико Хиширом.

Зарплата швейцарского хоккеиста составит 925 тысяч долларов. В соглашении также предусмотрены бонусы.

Напомним, «Дэвилс» выбрали Хишира под 1-м номером на драфте НХЛ-2017.

В прошлом сезоне 18-летний игрок был признан лучшим новичком сезона в юниорской лиге Квебека. Выступая за «Галифакс», он набрал 86 (38+48) очков в 57 матчах.

Фото: официальный сайт «Нью-Джерси»