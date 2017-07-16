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    НХЛ. «Нью-Джерси» подписал контракт с 1-м номером драфта-2017 Хиширом

    Теги Нью-Джерси фото НХЛ Нико Хишир

    «Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт новичка с нападающим Нико Хиширом.

    Зарплата швейцарского хоккеиста составит 925 тысяч долларов. В соглашении также предусмотрены бонусы.

    Напомним, «Дэвилс» выбрали Хишира под 1-м номером на драфте НХЛ-2017.

    В прошлом сезоне 18-летний игрок был признан лучшим новичком сезона в юниорской лиге Квебека. Выступая за «Галифакс», он набрал 86 (38+48) очков в 57 матчах.

    Фото: официальный сайт «Нью-Джерси»

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