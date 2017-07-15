Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что бывший наставник сборной России Владимир Королькевич не входит в тренерский штаб женской команды.

Напомним, в сети появилась фотография со сбора в эстонском Отепя, на которой были запечатлены спортсменки и тренеры сборной России. Среди прочих на фотографии присутствовал Королькевич.

«Является ли Королькевич тренером сборной России? Нет. Будет ли он включён в тренерский штаб? Нам надо сначала довести до конца все основные вопросы. И вы прекрасно знаете, какие», — цитирует слова Кравцова «Р-Спорт».