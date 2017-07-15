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    Александр Кравцов: «Королькевич не является тренером сборной России»

    Теги Кубок мира сборная России жен СБР Александр Кравцов Владимир Королькевич

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что бывший наставник сборной России Владимир Королькевич не входит в тренерский штаб женской команды.

    Напомним, в сети появилась фотография со сбора в эстонском Отепя, на которой были запечатлены спортсменки и тренеры сборной России. Среди прочих на фотографии присутствовал Королькевич.

    «Является ли Королькевич тренером сборной России? Нет. Будет ли он включён в тренерский штаб? Нам надо сначала довести до конца все основные вопросы. И вы прекрасно знаете, какие», — цитирует слова Кравцова «Р-Спорт».

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