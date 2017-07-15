Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Урала», «Анжи» – ЦСКА
В стартовом туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Анжи», «Зенит» – с хабаровским СКА, «Динамо» примет «Спартак», а «Локомотив» – тульский «Арсенал».
Чемпионат России
1-й тур
- Дата проведения
- 15 июля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
- Дата проведения
- 15 июля, 17.30, «Петровский»
- Дата проведения
- 15 июля, 20.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 16 июля, 11.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 16 июля, 17.30, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 16 июля, 21.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 18 июля, 19.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 18 июля, 19.30, «стадион Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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