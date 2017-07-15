В стартовом туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Анжи», «Зенит» – с хабаровским СКА, «Динамо» примет «Спартак», а «Локомотив» – тульский «Арсенал».

Чемпионат России

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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