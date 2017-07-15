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    Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Урала», «Анжи» – ЦСКА

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    В стартовом туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Анжи», «Зенит» – с хабаровским СКА, «Динамо» примет «Спартак», а «Локомотив» – тульский «Арсенал».

    Чемпионат России

    1-й тур

    Урал – Ростов
    Дата проведения
    15 июля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Тосно – Уфа
    Дата проведения
    15 июля, 17.30, «Петровский»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Анжи – ЦСКА
    Дата проведения
    15 июля, 20.00, «Анжи-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    СКА Хабаровск – Зенит
    Дата проведения
    16 июля, 11.00, «им. Ленина»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рубин – Краснодар
    Дата проведения
    16 июля, 17.30, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ахмат – Амкар
    Дата проведения
    16 июля, 21.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Динамо – Спартак
    Дата проведения
    18 июля, 19.30, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Арсенал Тула
    Дата проведения
    18 июля, 19.30, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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