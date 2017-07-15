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    Sports.ru

    Владимир Королькевич присутствует на сборах российских биатлонисток. Хотя это скрывает СБР

    Теги Кубок мира сборная России жен СБР Владимир Королькевич

    Заслуженный тренер Владимир Королькевич работает с женской биатлонной командой России на сборе в Отепя (Эстония). Он также присутствовал на июньском сборе в Поклюке (Словения).

    Об этом свидетельствует общая командная фотография, где словенский специалист запечатлен в официальной форме сборной России (на фото – верхний ряд, второй слева), и видео, на котором Виктория Сливко получает новое ложе, а Королькевич присутствует в кадре.

    Слухи о подписании контракта с Королькевичем, который работал с российскими биатлонистками с 2013-го по 2015-й гг, ходили с апреля; главным инициатором возвращения были Ирина Старых и тюменский регион.

    О том, что Королькевич работает со сборной, еще ни разу не написал официальный сайт СБР. Его фотографий нет ни с одного сбора. Его должность не прописана в профиле на сайте СБР.

    Впрочем, как уже писал Sports.ru, в официальном документе Минспорта присутствует фамилия Королькевича и указана его должность – тренер женской команды, а его основным местом работы значится не Центр спортивной подготовки (ЦСП), а СБР.

    Ранее сообщалось, что назначение Королькевича в сборную России сорвалось, а его кандидатура не была утверждена из-за финансовых проблем в СБР.

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