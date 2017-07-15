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    Уимблдон. Пары. Финал. Веснина и Макарова сыграют с Никулеску и Чжань

    Теги Елена Веснина Уимблдон пары результаты WTA Екатерина Макарова Моника Никулеску Хаоцзин Чжань

    В субботу Елена Веснина и Екатерина Макарова сыграют за свой третий титул «Большого шлема» и первый – «Уимблдона».

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Парный разряд

    Финал

    Моника Никулеску (Румыния) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
    Дата проведения
    15 июля, 18.00
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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