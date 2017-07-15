Уимблдон. Пары. Финал. Веснина и Макарова сыграют с Никулеску и Чжань
В субботу Елена Веснина и Екатерина Макарова сыграют за свой третий титул «Большого шлема» и первый – «Уимблдона».
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Моника Никулеску (Румыния) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) – Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
- Дата проведения
- 15 июля, 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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