По информации Sports.ru, Совет Единой лиги ВТБ сегодня проголосовал за возвращение формата «Финала четырех».

За чемпионское звание в Единой лиге ВТБ по итогам регулярного чемпионата и 1/4 финала будут бороться четыре лучшие команды, которые проведут полуфиналы и решающую встречу.

Формат «Финала четырех» ранее использовался в первых сезонах Единой лиги ВТБ, а затем чемпиона стали выявлять в сериях до нескольких побед.