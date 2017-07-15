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    Единая лига ВТБ. Решающие матчи плей-офф будут проходить в формате «Финала четырех»

    Теги Единая лига ВТБ

    По информации Sports.ru, Совет Единой лиги ВТБ сегодня проголосовал за возвращение формата «Финала четырех».

    За чемпионское звание в Единой лиге ВТБ по итогам регулярного чемпионата и 1/4 финала будут бороться четыре лучшие команды, которые проведут полуфиналы и решающую встречу.

    Формат «Финала четырех» ранее использовался в первых сезонах Единой лиги ВТБ, а затем чемпиона стали выявлять в сериях до нескольких побед.

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