Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался недоволен тем, что стюарды Гран-при Великобритании не оштрафовали за блокировку в квалификации.

По мнению Грожана, Хэмилтон явно помешал ему в конце его быстрого круга, в то время как сам британец только готовился пойти на свой быстрый круг.

«Я удивлен формулировкой, согласно которой Хэмилтон не помешал пилоту, находившемуся позади (мне). Если потеря 0,35-0,4 секунды в одном повороте не является помехой, то я удивлен. Мне кажется, это открывает дорогу к тому, что в квалификациях начнет твориться настоящий хаос. При этом правила предельно ясны.

Да, я знаю, что лидеры сражаются за чемпионский титул, но ведь мы тоже боремся изо всех сил – это касается не только лидеров, и сегодня мне помешали. Как это объяснить? Возможно, если бы речь шла о другом гонщике, то тогда решение могло бы быть иным. Такое ощущение, что порой мы имеем дело с двумя типами решений.

Конечно, борьба за титул очень важна. Но, опять же, мы точно так же сражаемся на пределе возможностей, как и эти парни. Ради успеха команды трудится много людей, и да, в тех двух поворотах я потерял 0,35 секунды. Получается, в следующий раз мне будет нужно врезаться своим передним антикрылом в диффузор соперника, чтобы доказать, что он мне помешал. Правила в квалификации предельно ясны, а с учетом того, что в третьем сегменте участвует всего десять машин, таких проблем вообще не должно возникать.

В Китае я был оштрафован на пять позиций за то, что был слишком быстр в зоне двойных желтых флагов, а сегодня я потерял позицию, но ничего не случилось. Расстраивает то, что порой в решениях стюардов просматривается непостоянность – их вердикты меняются в зависимости от того, кто совершил конкретный маневр», – цитирует Грожана autosport.