СКА заплатил «Трактору» 50 млн рублей за права на Кузнецова
Стали известны подробности состоявшейся сделки между «Трактором» и СКА, в результате которой питерский клуб выменял права на нападающего Евгения Кузнецова.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», СКА заплатил «Трактору» за этот трансфер 50 миллионов рублей.
Вчера Кузнецов подписал 8-летний контракт с «Вашингтоном», находясь в статусе ограниченно свободного агента.
СКА приобрел у «Трактора» права на Кузнецова за денежную компенсацию
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