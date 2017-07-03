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    СКА заплатил «Трактору» 50 млн рублей за права на Кузнецова

    Теги СКА Трактор Вашингтон КХЛ Евгений Кузнецов

    Стали известны подробности состоявшейся сделки между «Трактором» и СКА, в результате которой питерский клуб выменял права на нападающего Евгения Кузнецова.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», СКА заплатил «Трактору» за этот трансфер 50 миллионов рублей.

    Вчера Кузнецов подписал 8-летний контракт с «Вашингтоном», находясь в статусе ограниченно свободного агента. 

    СКА приобрел у «Трактора» права на Кузнецова за денежную компенсацию

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