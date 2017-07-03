СКА заплатил «Трактору» 50 млн рублей за права на Кузнецова

Стали известны подробности состоявшейся сделки между «Трактором» и , в результате которой питерский клуб выменял права на нападающего .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», СКА заплатил «Трактору» за этот трансфер 50 миллионов рублей.

Вчера Кузнецов подписал 8-летний контракт с , находясь в статусе ограниченно свободного агента.

СКА приобрел у «Трактора» права на Кузнецова за денежную компенсацию