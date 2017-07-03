Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кержаков: «В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Константин Сарсания Роберто Манчини Премьер-лига Россия Александр Кержаков

    Нападающий Александр Кержаков поделился информацией о своем будущем.

    «Слова Сергея Фурсенко о том, что я останусь в «Зените» на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста.

    Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определится в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать.

    В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Если б у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал Манчини, то играть за «Зенит» уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли играть.

    О прощальном матче пока не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги», – сказал футболист.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться