Александр Кержаков: «В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите»
Нападающий Александр Кержаков поделился информацией о своем будущем.
«Слова Сергея Фурсенко о том, что я останусь в «Зените» на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста.
Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определится в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать.
В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Если б у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал Манчини, то играть за «Зенит» уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли играть.
О прощальном матче пока не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги», – сказал футболист.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.