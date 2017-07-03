НХЛ. «Даллас» подписал 5-летний контракт с Радуловым с зарплатой 6,25 млн долларов в год
Нападающий Александр Радулов продолжит карьеру в «Далласе».
Россиянин подписал со «Старс» контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллионов долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 млн долларов.
В прошлом сезоне оклад Радулова был равен 5,75 млн долларов. Минувший сезон он провел в «Монреале».
Подробную статистику выступлений 30-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.
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