Нападающий Александр Радулов продолжит карьеру в «Далласе».

Россиянин подписал со «Старс» контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллионов долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 млн долларов.

В прошлом сезоне оклад Радулова был равен 5,75 млн долларов. Минувший сезон он провел в «Монреале».

Подробную статистику выступлений 30-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.